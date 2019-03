Valentino Rossi parte col piede giusto: miglior tempo nelle libere a Losail

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOSAIL – Quarant’anni e non sentirli: Valentino Rossi comincia con il piede giusto il Motomondiale 2019.E’ suo, infatti, il miglior tempo nelle prove libere del primo Gran Premio della stagione, sul circuito di Losail in Qatar. Valentino ha chiuso il giro in 1’55”048, un'incollatura davanti ai rivali di sempre Marc Marques e Jorge Lorenzo, in sella alla Honda. Bene anche le Ducati, con Dovizioso e Petrucci quarto e quinto con distacchi di pochi decimi.