PESARO Mattinata concitata ieri sul lungomare di Levante in viale Trieste per l’allarme scattato poco prima delle 8 all’hotel Nautilus, il quattro stelle pensato per le famiglie dell’imprenditore Nardo Filippetti. E insieme all’allarme anche le segnalazioni di qualche passante uscito di buon’ora che ha notato del fumo ma soprattutto un odore particolarmente acre che impregnava la zona. Fumo e odore provenivano da un deposito del seminterrato del Nautilus e poco dopo sul posto sono arrivate in forze le squadre dei vigili del fuoco. Individuare le cause L’hotel era già chiuso da qualche giorno con la fine della stagione balneare e quindi non ci sono stati problemi per l’incolumità delle persone (clienti e personale), ma occorreva individuare da che scantinato provenisse l’incendio e inizialmente non è stato semplice perchè si era sviluppato un elevato grado di calore negli ambienti chiusi, già saturi di fumo senza possibilità di sfogo, quindi si è dovuto procedere in assenza di visibilità. Le fiamme si erano generate da un locale del sotterraneo dell’hotel che funge da magazzino/deposito e in cui erano state sistemate delle attrezzature tecniche. Si pensa che a innescare l’incendio possa essere stato del materiale elettrico in tensione o sotto carica, come delle batterie, presente nel ripostiglio insieme a delle vernici e altri oggetti.

La messa in sicurezza

Lo spegnimento dell’incendio insieme alla messa in sicurezza del seminterrato ha coinvolto tre mezzi e 12 vigili del fuoco del comando di Pesaro accorsi con respiratori e schiumogeni per soffocare le fiamme. Le operazioni dei pompieri hanno suscitato parecchia curiosità e in tanti, tra ciclisti e camminatori domenicali, si sono fermati ad assistere all’intervento proseguito fino a tarda mattinata. I danni sono da quantificare ma per fortuna il fumo è stato arginato in fretta e ha annerito soltanto la parte sotterranea dell’hotel, senza riuscire a salire ai piani superiori della reception e delle camere. Anche le squadre di Marche Multiservizi sono intervenute sul posto per verificare che l’incendio non avesse causato problemi agli impianti acqua e gas. E non hanno riscontrato guasti. Qualche mese fa, a giugno, i vigili del fuoco erano dovuti intervenire sempre nella zona di Levante per spegnere un incendio che proveniva dai locali della lavanderia dell’hotel Spiaggia. L’albergo era aperto e quella volta, per precauzione, erano stati fatti evacuare clienti e personale.