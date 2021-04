Trova in strada un buono fruttifero da migliaia di euro e lo consegna ai vigili

URBANIA - Trova una custodia per documenti mentre percorre tranquillamente una strada della città durantina e la consegna intatta agli agenti della Polizia Municipale che stavano passando con la loro auto di servizio non lontani dal luogo del rinvenimento, i quali in un breve lasso di tempo individuano il giovane legittimo proprietario. Dentro c'era un buono postale da diverse migilia di euro.

La ricerca del proprietario

Elisabetta Vergari, 66enne, come si dice in questi frangenti, oltre aver fatto una buona azione, l’ha affidato in buone mani, visto che all’interno c’era un buono fruttifero postale di diverse migliaia di euro. Tutto è accaduto ieri mattina. La signora che si stava recando a portare a termine i suoi impegni famigliari ha notato questa custodia per terra e senza pensarci troppo l’ha raccolta. Visto che all’interno c’erano carte di una certa importanza si è rivolta alla attigua pattuglia della Municipale sicura che sarebbero risaliti al possessore. Grazie alla ricostruzione di alcuni dati, il personale della Polizia locale, è riuscita di lì a poco a contattare quest’ultimo, un giovane della stessa cittadina che si era appena portato nella sede delle locali Poste ad eseguire una operazione finanziaria.

Dall’angoscia alla gioia

Lo stesso giovane, nei paraggi e ricostruendo tutto il percorso, stava già cercando in maniera angosciosa la preziosa custodia lungo le vie appena percorse ma senza risultati. Non riuscendo a rintracciarla stava già andando dai Carabinieri per la denuncia dello smarrimento finché interpellato dagli agenti della Municipale ha tirato un sospiro di sollievo. «Un tangibile gesto di senso civico e altruismo» hanno rimarcato gli agenti della Polizia Municipale al termine di questa storia a lieto fine.

Ultimo aggiornamento: 08:29

