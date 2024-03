PESARO I tornei sportivi di Pasqua fanno da apripista alla stagione turistica 2024. Ma con le festività che cadono a fine mese (Pasqua è bassissima, il 31 marzo) e con un meteo variabile con dunque l’esigenza di riscaldare le strutture ricettive, sono pochi gli hotel pronti per aprire, se si escludono quelli aperti tutto l’anno. Gli organizzatori dei tornei sono costretti così o a ridurre il numero di iscrizioni delle squadre o a dirottare gli atleti fuori città e in hotel della vicina Romagna. E lo stesso potrebbe accadere anche per le manifestazioni sportive del 25 aprile e 1 maggio. Il rammarico: è diventato sempre più difficile da un anno all’altro organizzare manifestazioni sportive importanti e non solo di basket in bassa stagione. A dirlo è Pino Mainieri di Sportsman Grandi Eventi.

La questione

«Un problema che si è acuito quest’anno - argomenta - con una Pasqua che cade bassa e rispetto alla passata stagione e con la promozione ora legata alla Capitale della cultura gli hotel a cui facciamo riferimento non propongono più la formula vuoto per pieno e così anche diverse camere su cui si poteva far riferimento risultato già occupate dagli ospiti che hanno prenotato per i pacchetti della Capitale della cultura. Tradotto, se fino ad anno fa su 150 posti letto prenotabili l’hotel ne riservava un centinaio ai gruppi legati alle manifestazioni sportive, da questa Pasqua non sarà più così. Il prossimo evento di basket ha intercettato 200 richieste ma la nostra agenzia si è ritrovata ad accettarne solo 112 rispetto alle 170 della Pasqua 2023, e questo perché non ci sono hotel disponibili dove far alloggiare squadre, staff e familiari al seguito. Considerato l’esiguo numero di strutture che accettano atleti, diverse squadre le dirotteremo a Cattolica o sulla provincia di Ancona, con tutte le problematiche del caso. Il torneo si gioca su 20 campi e anche per questo stiamo valutando di portare alcune delle partite a Gabicce e Cattolica».

Per l’evento sportivo del 25-28 aprile gli hotel pesaresi (sicuramente di più quelli aperti) sono già sold out. «L’evento che copre anche il ponte del primo maggio – spiega Giuseppe Ponzoni tour operator di Esatour – sarà il primo vero test della stagione da Capitale. E già sono al completo le strutture che dal 20 al 30 giugno prossimo accoglieranno la manifestazione del campionato Europeo di maxi basketball, che è l’evento sportivo di punta dell’estate 2024».

Strutture aperte: sono 12 le strutture che per ora hanno comunicato all’Associazione pesarese albergatori di essere aperte per il ponte pasquale, la maggior parte delle quali è stagionale: President’s , Des Bains, Continental, Caesar, Metropol, Due Pavoni, Embassy, Holiday, Napoleon, Gala, Leonardo Da Vinci e hotel Flaminio. Sempre aperti il Charlie e l’Alexander, così come il Savoy. «Indaffarati per la riapertura – conferma Romina Cenciarini dell’Embassy sul lungomare di Levante – la nostra struttura è al completo, e solo con gli atleti e lo staff dei tornei sportivi». Al President’s di Valerio Bizzi in viale Nazario Sauro le 49 camere sono già occupate per l’evento sportivo di Pasqua, poi l’hotel richiuderà per riaprire dal 25 aprile ma anche in quel caso tutto sold out con la manifestazione sportiva europea. La stagione del President’s decollerà poi dal 21 maggio al 30 settembre. Resterà sempre aperto da Pasqua in avanti, salvo qualche giorno di chiusura, Paolo Pedini dell’hotel Napoleon.

Le prospettive

«Ho la struttura già quasi piena, soprattutto con gli eventi sportivi che dopo il ponte pasquale riprenderanno in aprile. Ma il sentore è già buono rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per fare un esempio a maggio abbiamo già diverse prenotazioni di gruppi di mezza età, che anticipano in bassa stagione e ne approfittano non solo per visitare Pesaro e vedere i primi eventi da Capitale, ma nel pacchetto è compresa anche la visita di Urbino».