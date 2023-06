Folle fuga dai carabinieri, la Bmw si scontra con una 500 che si ribalta. Morta una ragazza e un 27enne, tre feriti

PESARO - Due morti, una ragazza di 32 anni (M.M. le sue iniziali) e un ragazzo macedone di 27 anni. Tre feriti, la sorella della 32enne e un amico, e un albanese coetaneo del macedone che era in auto con lui. E' il drammatico bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Pesaro, sulla Montelabbatese nelle vicinanze di Villa Ceccolini.

L'incidente è stato causato da una supercar in fuga da una pattuglia dei carabinieri che la stava inseguendo (ma in quel momento erano già stati distanziati) con il sospetto che a bordo ci fossero autori di furti: la Bmw Serie 3 - con a bordo un macedone e un albanese di 27 anni - nella folle corsa avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo la 500L - dove viaggiavano M.M., la sorella e un amico -, che nel frontale devastante si è ribaltata.

In un primo momento sembrava che la macchina avesse preso fuoco ma si trattava del fumo che fuoriusciva dal radiatore.

La Bmw dunque non si sarebbe fermata all'alt dei carabinieri, avrebbe seminato la pattuglia e dopo diversi chilometri a folle velocità si sarebbe scontrata con la Fiat. Nel terribile schianto sono deceduti sul colpo la ragazza e un macedone, mentre le altre persone coinvolte nell'incidente sono state soccorse e trasportate in ospedale ad Ancona. Il govane albanese è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, mentre la sorella e l'amico di M.M. sono sotto osservazione. Tutti sono in prognosi riservata. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze, l'elisoccorso, la polizia municipale e i carabinieri.