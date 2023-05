PESARO Al Comune la ruota panoramica piace “un gran bel po’” e così, dopo che già due anni fa ci aveva provato a piazzarla in zona mare, salvo poi essere costretto al dietrofront per motivi tecnici, quest’anno ci riprova. Niente piazzale D’Annunzio (che ha già il suo Cascone) o la zona porto, ma il più scenografico e nobile degli scenari, ovvero piazzale Della Libertà con vista mare, Palla e Villino Ruggeri. Non sarà posizionata al centro, ma un po’ più defilata, nel prato lato porto. Sicuramente si farà notare perchè sulla carta l’altezza è di 35 metri, una bella ruotona insomma, leggermente più piccola di quella formato maxi di Ancona che era di 40 metri. Con il montaggio delle strutture sarà installata ai primi di luglio per essere pronta dal 4 luglio e fino al 31 ottobre. La giunta ha già dato il suo benestare approvando all’unanimità nella seduta dello scorso 8 maggio le linee di indirizzo.



La commissione di vigilanza



Il prossimo passaggio sarà il 26 maggio quando si riunirà la commissione di vigilanza per dare il suo parere. Un’operazione di marketing e promozione nata dall’idea di Massimiliano Santini e coordinata dall’assessorato a Turismo e Cultura, Suap Attività Economiche e dal capo di gabinetto del sindaco Massimiliano Amatori. L’area assegnata al gestore è dunque il prato di piazzale della Libertà ma non al centro perché, come ricorda Massimiliano Santini, si è scelto lo spazio lato porto. Nella delibera di giunta comunale è riportato che «l’attrazione (tra l’altro la ruota che vene dal Comune di Melara in provincia di Rovigo, viene registrata proprio come “Grande attrazione”) non impatta sul sistema di viabilità e parcheggi, e non riduce in modo significativo le funzionalità di piazzale della Libertà, ma anzi costituisce un elemento di promozione e attrattore per cittadini e turisti, dedicato alle manifestazioni ed eventi estivi. Per questo sarà posizionata in accordo con il gestore sul prato, alla sinistra rispetto alla sfera di Pomodoro. Il servizio Manutenzione e Viabilità sotto la guida di Eros Giraldi ha già verificato e valutato l’idoneità dello spazio. I costi funzionali alle opere di fondazione, al montaggio, gestione e manutenzione della struttura e relativo smontaggio, da effettuarsi con personale qualificato e abilitato oltre alle spese per l’approvvigionamento di energia elettrica, saranno a carico del gestore.



L’iter da seguire



Come ricorda Santini, che qualche mese fa aveva seguito l’iter della procedura, l’altezza dovrebbe essere di 35 metri come diverse sono le attrazioni simili che il gestore ha in altre città di mare, non è impattante e non oscurerà la Palla nonostante i metri siano diversi in più rispetto alla prima ruota che qualche anno fa nel periodo natalizio era stata posizionata in Largo Aldo Moro. La prima ruota che Pesaro ha ospitato è stata nell’inverno a cavallo tra il 2019 e il 2020 e misurava 24 metri, ma prima ancora, dal novembre 2018 al settembre 2019 in piazzale della Libertà, è svettata la Torre con i suoi 75 metri. E ancora in piazzale della Libertà nell’estate 2020 era stato collocato Dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri d’altezza, poi dirottato nel 2021 al Campo di Marte a Baia Flaminia per un fine settimana.



Da dove arriva



Infine nell’estate di due anni fa la proposta di collocare una ruota panoramica in zona mare (o piazzale D’Annunzio o l’area del porto) aveva innescato un braccio di ferro tra Amministrazione comunale e Associazione albergatori e alla fine anche per motivi tecnici e logistici si era preferito desistere. La ruota panoramica che arriverà tra un mese e mezzo fa capo alla famiglia Parisi specializzata in attrazioni da allestire in tutt’Italia mentre la società realizzatrice è la Technical Park della provincia di Rovigo.