FANO Carambola a tre a Belgatto, all’altezza delle serre: coinvolto anche uno scuolabus su cui viaggiavano 7 bambini delle elementari. Momenti di apprensione per il scolaretti, che però si è sciolta in breve tempo. Tutti illesi: sia i conducenti dei veicoli sia i piccoletti, che poi sono stati accompagnati dai rispettivi genitori, avvertiti dalla polizia locale. L’incidente ieri intorno alle 16.30 sulla corsia che porta verso il mare.

Secondo la prima ricostruzione dell’episodio una Volkswagen Golf ha tamponato la Ford Fiesta che la precedeva: a sua volta la seconda automobile è andata a sbattere contro il pulmino. Al volante della Golf un fanese di 35 anni, sulla Fiesta un pesarese di 64 e alla guida dello scuolabus una 40enne domiciliata a Fano, ma residente in Liguria. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una squadra che ha messo in sicurezza la Fiesta, alimentata a metano. La polizia locale ha inoltre effettuato i rilievi di legge in un altro incidente, avvenuto intorno alle 15.30 su viale Romagna in zona Gimarra.

Due vetture coinvolte

Anche in questo caso si è trattato di un tamponamento, che però ha coinvolto due vetture. Entrambe le automobili procedevano verso Ancona: prima una Mercedes, condotta da una senigalliese settantenne (che è rimasta illesa) e seguita da una Volkswagen Golf. Alla guida una fanese di 49 anni, che ha invece riportato pur lievi conseguenze a causa dell’urto. L’automobilista è stata trasportata da un’ambulanza del 118, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce, dov’è stata sottoposta a cure e accertamenti precauzionali. Il traffico ha subito qualche fisiologico rallentamento. La polizia locale ha infatti attuato un senso di marcia alternato per garantire che i rilievi di legge si svolgessero in sicurezza.