SASSOCORVARO - Attoniti, Immersi in un dolore palpabile i familiari e gli amici di Alice Tiberi ieri l’hanno salutata per l’ultima volta, stretti intorno a mamma Ines e papà Federico. Appena 21 anni, ha lottato per 7 giorni nel letto d’ospedale a Torrette, ma il suo cuore, giovedì ha smesso di battere.

Un destino sul quale sarà l’autopsia a rivelarne le ragioni perché Alice non aveva particolari problemi di salute fino a quella mattina del 7 dicembre quandola mamma Ine dopo aver tentato più volte di mettersi in comunicazione con lei, ha lasciato il lavoro ed è andata a casa, spinta da un terribile presentimento. Alice era nel suo letto e non dava segni di vita. Il personale del 118 subito allertato è intervenuto nella casa di Mercatale, ha tentato le manovre di rianimazione. Nel frattempo è intervenuta l’eliambulanza che ha trasportato la ragazza all’ospedale di Ancona.

Sette giorni di speranze che si sono infrante giovedì. Il corpo di Alice è stato composto nell’obitorio di Torrette prima di essere trasportato ieri a Sassocorvaro dove sono stati celebrati i funerali. Dal primo cittadino Daniele Grossi a tutta la comunità sono arrivati messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti della famiglia Tiberi. Ieri in segno di lutto sono state spente tutte le luci natalizie a Mercatale. Rinviata a oggi anche la partita del Sassocorvaro contro la Viridissima di Apecchio per permettere a giocatori e dirigenti di partecipare alle esequie. Annullato anche il natale a Casinina. La morte di Alice Tiberi ha congelato ogni desiderio di festa. La ragazza aveva frequentato L’Isa scuola del libro di Urbino ed era studentessa universitaria nel corso di laurea Servizi sociali. Lascia un vuoto tremendo in tutta la comunità.