Ricci sui migranti: «Sì a maggior flussi per diminuire il traffico di clandestini e le vittime»

PESARO- «Le immagini che ci arrivano da Lampedusa sono la testimonianza di un fallimento: la disperazione ha battuto qualsiasi forma di propaganda»: così Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Dem e Presidente ALI, ai microfoni di RaiNews 24, durante il talk del mattino, "Filo Diretto".

Le ricette della destra

«Le ricette della destra - dai porti chiusi, ai respingimenti, ai campi - oltre a comportare il mancato rispetto dei diritti umani, non funzionano - sottolinea Ricci - Nell'azione del Governo Meloni non c'è nulla dei 10 punti del Piano Von Der Leyen. Il punto 8 prevede di spezzare l'azione dei trafficanti di clandestini aumentando i flussi regolari, il che rappresenza l'unica vera soluzione al dramma in atto. Difatti, con flussi regolari più ampi, diminuiranno il traffico di clandestini e le vittime". "Più pragmatismo e meno propaganda: così il Governo Meloni dovrebbe affrontare l'emergenza umanitaria cui stiamo assistendo»,