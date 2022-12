SASSOCORVARO - Una busta paga che regala un sorriso. L’azienda Saltarelli & Migiani, gruppo impegnato nella produzione, trasformazione e vendita dei foraggi nella zona di Sassocorvaro, ha deciso di regalare 2.000 euro per ciascun dipendente con lo stipendio di dicembre. Un’operazione da 160mila euro.

«Un bel gesto»

«Volevamo fare un bel gesto per i nostri dipendenti – spiega Tiziano Migiani – un modo per aiutarli rispetto agli aumenti dell’energia, del gas e della luce. Sono rincari che incidono pesantemente in un bilancio familiare. Abbiamo una ottantina di dipendenti e siamo una famiglia. Regalando questi 2000 euro vogliamo dare un piccolo contributo per superare l’inflazione e i il carovita».

Giuseppe Saltarelli e Pasquale Migiani avevano avviato nel primo dopoguerra un’attività a servizio della produzione foraggera, trasportando quello che abbondava nella loro zona verso le pianure del Nord, dove si praticava l’allevamento. Nel tempo anche i figli e i nipoti ne hanno seguito le orme, così in 60 anni si è sviluppato un complesso agro-industriale che comprende vaste estensioni coltivate a erba medica, ampi fabbricati e complessi macchinari per fornire agli allevatori nazionali ed esteri un prodotto riconosciuto come insostituibile per l’alimentazione degli animali erbivori.

Azienda leader in Italia

L’azienda può far affidamento su alcune migliaia di ettari coltivati direttamente, ove si produce gran parte del fabbisogno, con mezzi e personale propri, alcuni ettari di superficie coperta e 3 stabilimenti ove trasformare e confezionare il prodotto destinato alla vendita e al consumo in balle e pellet di foraggio biologico. Oggi la compagine ha 4 soci e 150mila tonnellate di prodotto messe in commercio con un fatturato sui 30 milioni di euro.

Con un’attenzione al green grazie all’impianto fotovoltaico che alimenta l’azienda. Si tratta del primo produttore d’Italia ed il primo esportatore. «Il 2022 è stato un anno positivo per l’azienda – spiega Migiani –. Così abbiamo voluto subito restituire parte dei risultati a chi lavora per noi. E’ giusto che passino un Natale più sereno. Inoltre, siamo in espansione e cerchiamo altri operai».