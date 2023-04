MONDOLFO - «Mi hanno rapito e ferito il gatto cercando di sterilizzarlo». È la denuncia choc che una donna residente nel centro storico cittadino nella zona dell’ex ospedale Bartolini ha fatto l’altra sera al termine di una giornata vissuta con il terrore di non vedere più il proprio gatto domestico, di colore bianco e nero, maschio e non sterilizzato.

L’allarme sui social

La donna ha dapprima lanciato durante la mattinata la segnalazione di scomparsa attraverso i normali canali social nei vari gruppi animalisti del posto e poi ha ritrovato il micio con abrasioni in bocca, come repertato da una clinica veterinaria di Mondolfo che ha riscontrato sintomi quali segni di disorientamento, scialorrea e lesione infetta della cute del piede ed ulcera linguale.

E’ stata informata dei fatti la locale stazione dei carabinieri che sta seguendo il caso per valutare la testimonianza del racconto, incrociando i dati con le segnalazioni giunte. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti. Il maltrattamento di animali è infatti un reato punibile penalmente.

Il video postato

In un video postato sul gruppo Facebook di Mondolfo, la donna – Luana Vanacore – ha raccontato in circa quattro minuti le sevizie a cui il gatto è stato sottoposto e come lo ha recuperato, visibilmente stordito: «Vedete come è ridotto? L’ho portato dalla veterinaria, è ancora quasi addormentato. Ha lesioni nella gamba e in bocca. Questa mattina presto – ha detto nel video di denuncia - è stato portato via contro la mia volontà, rapito, addormentato e hanno cercato di sterilizzarlo senza il permesso. Da giorni vedevo qualcuno provare a catturarlo. La fortuna ha voluto che mentre rientravo nel pomeriggio a casa ho visto un’auto parcheggiata dalla quale scappava il mio gatto. Nell’auto c’era un uomo di circa 40 anni che si è allontanato».

La strana risposta

Visibilmente sotto choc, la proprietaria del micio ha chiesto poi all’uomo come mai avesse preso il suo gatto. E come risposta lo sconosciuto le avrebbe detto di essere «un veterinario che non esercita». Non sarebbe la prima volta che accade: un’altra gatta femmina sarebbe stata presa, portata via e sterilizzata senza il consenso dei proprietari due anni fa. Questo è ciò che la donna ha raccontato tramite i canali social ed è stata ascoltata dai carabinieri. Tanti i commenti di cittadini rimasti basiti e sconvolti dall’accaduto. «Mamma mia è una storia assurda. Povero gatto, ma perché fare una cosa del genere?».