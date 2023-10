PESARO - Pioggia di euro grazie al Lotto su Pesaro: sono ben 244mila più spiccioli (500) quelli vinti nell’estrazione di martedì scorso, 3 ottobre. Il fortunato o la fortunata ha effettuato la giocata vincente alla tabaccheria “Il Curvone” in viale Fiume 61. La vincita è frutto di una giocata sulla ruota di Palermo con i numeri 36, 55, 67, 86. Il giocatore ha puntato appena 2 euro sulla quaterna intascandosi una cifra di tutto rispetto. Come riporta Agimeg, è la vincita più alta dell’ultimo concorso. Una cifra considerevole che può dare una bella mano. Non cambia la vita, ma aiuta.

E sarebbe bello che magari il fortunato potesse essere qualcuno che alloggia al vicino Hotel Elvezia, che accoglie e ospita anche tanti lavoratori (di cui molti stranieri) che non riescono a trovare un appartamento in affitto (spesso anche per questione di caparre e garanzie). Ieri pomeriggio il titolare, Ibershimi Klajd, che ha rilevato la gestione tempo fa, aveva terminato il turno in ricevitoria.

Alla ricerca

Il suo collaboratore ha spiegato che «sono quattro le estrazioni del lotto settimanale nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Saranno quattro fino a dicembre per aiutare gli alluvionati dell’Emilia Romagna. Non sappiamo chi possa essere il vincitore e fino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna telefonata in merito, noi lo abbiamo saputo guardando le vincite del giorno prima dal terminale». La tabaccheria prende il nome dal Curvone, il centralissimo parcheggio multipiano accanto all’ex palazzetto dello sport ed ha una clientela locale consuetudinaria e fidelizzata che in estate aumenta per il flusso turistico. Ma con la stagione balneare ormai alle spalle la caccia al fortunato andrebbe orientata nel giro degli “aficionados”. Un importo così alto, d’altra parte, non era mai stato vinto in questa ricevitoria e l’ultima vincita di una certa consistenza, e a questo punto anche abbastanza profetica, è stata quella del 5 settembre scorso con 11mila euro circa e altre a scendere tra le 500 e 800 euro. L’attuale gestione della tabaccheria è iniziata da dicembre 2020 ed oltre ai tabacchi e valori bollati permette l’acquisto di Gratta e Vinci e poi il gioco del Lotto, Superenalotto, pagamento bollette, bollettini Pago Pa e servizi similari.