«Ferie rovinate da Ryanair Andremo dall'avvocato per farci rimborsare tutto»

di Gianluca Murgia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - I biglietti prenotati su Internet a fine dicembre per spendere di meno, l'appartamento già affittato, mesi e mesi passati a lavorare e aspettare quella settimana di ferie sulle spiagge bianche di Formentera. Tutto pianificato nei minimi dettagli per portare, per la prima volta, la propria figlia di un anno e mezzo, ne la Isla. Invece, come in un incubo fantozziano, per una famiglia di Pesaro la vacanza dei sogni si è trasformata in odissea.«Tre ore prima del volo, previsto alle 10, quando eravamo già alla stazione di Bologna, un sms della Ryanair ci ha informato dello sciopero - spiega Andrea Forlani -. Una cosa non concepibile: lo sciopero era programmato per il 24 e 25, non per il 23. In un colpo solo abbiamo perso la caparra della casa, il viaggio in treno per due sia per l'andata che, già pagato, per il ritorno più il trasporto sempre per due dalla stazione all'aeroporto. Totale: 290 euro».