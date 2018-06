La truffa ora viaggia al telefono: falsi addetti dell'Ail chiedono contributi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Infuriano le truffe, soprattutto ai danni di anziani, con forme sempre più diverse e, ultimamente, viaggiano sulle linee telefoniche.L’Ail onlus di Pesaro, infatti, informa che in questo periodo molte persone vengono contattate telefonicamente per versare contributi, qualificandosi come Ail, mentre in realtà l’associazione non effettua raccolte di denaro telefoniche o porta a porta.“Invitiamo tutti coloro che ricevessero telefonate di questo tipo – avverte l’associazione - a contattare l’associazione al numero 0721.31588 o 337.631137”.