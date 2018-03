Il supermarket chiude e lancia maxi sconti: gente in fila per tre ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tutta la merce scontata del 50%. Folla in delirio e supermercato preso d’assalto con code e code alla cassa. E’ successo lunedì 12 e martedì 13 marzo al Conad Margherita di Borgo Santa Maria. Complice la nuova gestione e l’imminente chiusura prima della riapertura del nuovo centro dal 22 marzo, tantissimi hanno approfittato della super promozione e si sono precipitati in via Montebianco per fare la propria scorta.Tutti pazzi per la spesa con persone che sono entrate e uscite più volte (anche quattro o cinque) con le sacche piene per acquistare quanti più prodotti potevano. In media la coda alla cassa durava un’ora e mezza ma lunedì sera c’è anche chi è rimasto in fila per oltre tre ore.«Lunedì l’orario di chiusura era le 19.30 – spiega Cristina Gresta la nuova titolare – tuttavia siamo rimasti in negozio fino alle 21.30 perché ancora c’era gente all’interno a fare acquisti e file alla cassa».