PESARO - Ha iniziato a sentirsi male all’interno della galleria del centro commerciale Ipercoop poco prima dell’ora di pranzo: bruciori agli occhi, al naso, gonfiori alla gola, tosse. Non capendo la causa scatenante di quell’improvvisa reazione il cliente ha dato l’allarme. Una segnalazione che ha fatto accorrere le forze dell’ordine e del soccorso sul posto.

Anche perchè, nel frattempo, altri avventori stavano provando gli stessi malesseri di natura infiammatoria con lacrimazione e irritazione al volto e dai bagni del centro commerciale si diffondeva un odore acre e pungente. Sul luogo sono arrivate, oltre alle ambulanze del 118, anche due mezzi dei vigili del fuoco e tre pattuglie della squadra volante della polizia. E mentre si provvedeva a bloccare l’accesso lato mare del centro commerciale, isolando la zona sospetta, i vigili del fuoco mettevano in funzione un apposito apparecchio per verificare la concentrazione nell’aria di eventuali sostanze tossiche e i sanitari della Potes prestavano i primi soccorsi ai malcapitati che lamentavano bruciore, anche se per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza grave con solo disturbi temporanei. In poco tempo gli agenti hanno comunque risolto il caso grazie anche alle riprese delle telecamere di sorveglianza interna che hanno ripreso un uomo che spruzzava dello spray urticante al peperoncino nei bagni del centro commerciale. Successivamente è stato identificato: un 40enne pesarese senza precedenti ma le ragioni del gesto, a primo acchito incomprensibile e anche rischioso, sono ancora da accertare.