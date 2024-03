PESARO Si espande per 33 metri lineari sul lato sud, la spiaggia numero 29 del Lido Excelsior su lungomare Nazario Sauro. Questo è quanto contenuto nel verbale di adozione di una variante urbanistica non sostanziale sull’utilizzazione delle spiagge, approvata con determina del Servizio Urbanistica. Richiesta di variante che è arrivata agli uffici competenti dalle attività Bagni Alfredo e società Markus-Lindbergh Hotel che fa capo alla famiglia Filippetti.

C’è in vista aria di cambiamento e novità per spiagge e hotel a Levante. Del resto solo un paio di settimane fa proprio Marco Filippetti, direttore del Charlie Urban Hotel, aveva anticipato novità in vista per questa estate. L’hotel cinque stelle Excelsior infatti riaprirà i battenti il 7 aprile prossimo, e cambiamenti sono in arrivo per il Lido con un ampliamento della spiaggia bianca e con l’annuncio di riprendere internamente all’hotel Excelsior anche la gestione del ristorante sulla sabbia.



La delibera



La determina incassa il parere favorevole di tutti gli Enti, compresa ls Capitaneria di Porto, servizio comunale Urbanistica e Marche Multiservizi in sede di Conferenza di Servizi del 15 marzo scorso presieduta dal dirigente comunale Mauro Moretti. La variante non sostanziale va a modificare la delimitazione delle due concessioni balneari ma non va a incidere sulla linea di battigia, e cioè sul fronte mare che percorrono i bagnanti. Nel merito, l’attuale spiaggia di bagni Alfredo si accorcia in termini di ombrelloni ed estensione passando dagli attuali 63 metri di concessione a 30 metri mentre il Lido guadagna spazio passando dagli attuali 45 a ben 78 metri di concessione demaniale. E tutto per permettere alla spiaggia bianca del cinque stelle di dotarsi di più servizi e proseguire con gli investimenti già previsti per l’arenile in concessione dalla delibera di variante urbanistica del luglio 2013, che dà la possibilità di aggiungere fra i servizi alla clientela cabine spogliatoio e deposito, osservando comunque le normative vigenti dell’attuale Piano spiaggia comunale. Gli stabilimenti cambiano e si rinnovano con interventi che, nonostante l’allargamento dei metri di spiaggia, non andranno in alcun modo a modificare il carico urbanistico sull’arenile né le concessioni massime che urbanisticamente vengono rilasciate ad ogni stabilimento. La differenza la fa solo il canone di concessione. In pratica saranno rifatte le cabine e altri interventi sulla parte ad uso del food e per tutti quei servizi collaterali della spiaggia, aumentando per il Lido Excelsior anche il numero di ombrelloni e di metri a beneficio della clientela.