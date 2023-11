PESARO Beatrice e Agostino, dal palco sotto la grande cupola di piazza del Popolo, sono i bambini che hanno fatto arrivare il messaggio di pace di Pesaro nel Cuore che fa da apripista a Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Ieri pomeriggio si è tenuta la straordinaria cerimonia di apertura con l’accensione del grande albero alto 15 metri, il debutto ufficiale del super palco da Capitale di 250 mq, con una maxi bandiera arcobaleno da 300 mq e una folla come raramente si era vista. Migliaia di persone in una piazza del Popolo gremita come non mai dove ci si accalcava e ci si pigiava pur di non perdersi nemmeno un secondo di spettacolo. Sfida vinta per Massimiliano Santini art director Pesaro nel Cuore, per il Comune e per il sindaco Matteo Ricci Ricci e l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini, che in un videomessaggio da New York hanno salutato una piazza straboccante.

Gli ingredienti



Gli ingredienti c’erano proprio tutti: pathos, effetti speciali, emozione e commozione. Quattromila persone, è la stima che fra le 18 e le 18.30 nel clou dello spettacolo hanno stimato gli uomini della sicurezza. Ogni varco d’ingresso era presidiato da security e protezione civile. Entusiasmo alle stelle, quando il grande albero si è illuminato e dall’alto una cascata di coriandoli bianchi e palloncini dalla forma di colomba, si sono riversati su migliaia di teste. La grande cupola ha accolto i 60 elementi fra bambini, ragazzi e professionisti del coro del Grillo d’Oro diretto dal Maestro Gabriele Foschi.

Il messaggio



La storia che ha aperto il Natale da Capitale è un messaggio contro ogni guerra e ogni forma di violenza. Il racconto del momento magico è cominciato proprio così: «Siamo Agostino e Beatrice e vogliamo essere la voce di tutti i bambini che non possono festeggiare questo Natale perché costretti a vivere nel terrore della guerra. Give Peace a Chance. Diamo una possibilità alla pace». Mentre la voce di Syria, 21 anni, e il coro intonavano l’inno della pace per eccellenza Imagine di John Lennon. Sul coro del “War is Over” la guerra è finita, le cento ila luci led hanno acceso il grande abete. E in pochi secondi sopra migliaia di teste tantissimi coriandoli e bianchi e colombe segno di pace. Il momento più bello immortalato da ogni cellulare e dal drone che sorvolava la piazza.

Coriandoli e luci



«Non limitiamoci a pensare solo ai coriandoli e alle luci - dice Massimiliano Santini - Pesaro ha scelto quest’anno di fare arrivare a tutti un messaggio chiaro. Ogni famiglia e ogni ragazzo, spero che torni a casa da questa sera con il cuore più sereno, perché ce ne davvero tanto bisogno. Siamo davvero contenti di così tanta partecipazione. Da oggi si aprono 40 giorni di iniziative e spettacoli. L’attrazione del grande palco a cupola di 25 metri per dieci ce la porteremo oltre Pesaro nel Cuore. Un dono per la Capitale della Cultura. La cupola sarà aperta fino all’ evento del CatterCapodanno di cui in settimana presenteremo il programma e gli ospiti in arrivo in collaborazione con Rai Radio Due, poi verrà chiusa su sé stessa per farne una piccola arena dedicata alle iniziative da Capitale».



Il centro ha risposto, evidenzia anche Francesca Frenquellucci assessora al Commercio: «I pesaresi in questi anni, dalla pandemia alle calamità che si sono susseguiti negli ultimi due anni dal terremoto all’alluvione, hanno dato prova di sapersi ogni volta rialzare e fare gruppo. Ecco perché la kermesse del Natale 2023 è anzitutto un segno di riconoscenza dedicato alla cittadinanza, alle imprese e ai visitatori che verranno. Dalle luminarie che sono tornate in ogni via, alla pista di ghiaccio e alle iniziative diffuse. Il mercatino con le casette in legno dalla settimana entrante arriverà anche su via San Francesco e dal 9 dicembre in via Pedrotti, e non dimentichiamo le iniziative dei centri commerciali naturali del centro storico».