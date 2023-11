PESARO - Folla da stadio per l'accensione delle luci dell'albero di Natale in piazza Del Popolo a Pesaro. All'appuntamento, ormai un classico, hanno partecipato migliaia di persone. Palco a forma di cupolone posizionato davanti al palazzo comunale, l'albero "più luminoso d'Italia" grazie a 100mila led accesi, palloncini a forma di colomba arrivati dal cielo, coriandoli e il coro che intonava un classico di John Lennon. Nella ressa - l'intero centro storico è stato preso d'assalto - si è perso un bambino e l'annuncio è stato dato sul palco dall'organizzatore Massimiliano Santini. Assenti sia il sindaco Matteo Ricci che il vicesindaco Daniele Vimini, in missione per conto di Pesaro2024 Capitale della Cultura a New York.

Piovono colombe

Apprensione per un bambino

Solidale e festoso: Pesaro nel Cuore

Solidale, inclusivo, festoso, ampio. Di tutti. Il Natale di “Pesaro nel Cuore” scalda i motori per «l’edizione straordinaria» del 2023, quella che accompagnerà la città verso l’anno della Capitale italiana della cultura. «Pronti a far vivere un Natale indimenticabile – spiegano il sindaco Matteo Ricci insieme a Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza, Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione e a Massimiliano Santini, coordinatore Eventi del Comune - ai pesaresi e ai cittadini temporanei che ci raggiungeranno in questo momento magico dell’anno».

L'organizzazione

Oltre alle casette di legno presenti in piazza, di lato a piazzale Matteotti è già attiva la pista di pattinaggio sul ghiaccio mentre in centro storico sono state allestite 4 aree con illuminazioni rappresentanti soggetti natalizi; piazzale Lazzarini, accoglierà gli stand del mondo solidale di Pesaro; eventi e performance artistiche e di danza riempiranno l’intero Q1 caratterizzato dalla moquette rossa e dagli allestimenti realizzati dal liceo artistico Mengaroni. E ci saranno anche le bande musicali a fare festa, in tutta la città, con le note più coinvolgenti del Natale oltre all'immancabile trenino. E siamo solo al 26 di novembre.