Pesaro, cantiere danneggia condotta idrica: Pantano, centro e zona mare senz'acqua. Operai Mms al lavoro: «Servizio ripristinato in serata»

PESARO - Sarà ripristinata in serata l’erogazione dell’acqua interrotta poco dopo le 17 nella zona mare, in centro e a Pantano.

Tecnici al lavoro

I tecnici di MMS sono al lavoro per ripristinare la condotta idrica danneggiata da una ditta privata al lavoro in un cantiere di via Corelli. Non è un periodo fortunato per l'erogazione dell'acqua a Pesaro dopo il maxi guasto avvenuto lo scorso 7 febbraio nel serbatoio di San Gaetano e che aveva lasciato all'asciutto tre quarti della città per un giorno.