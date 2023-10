PESARO Sedotta e derubata. La relazione sfocia in una convivenza ma non tutto va a buon fine. Ma anche qualcosa di più. E’ la storia di un 55enne veneto che un paio di anni fa conviveva con una donna pesarese di 48 anni. Tutto sembrava procedere regolarmente, ma un estratto conto della donna ha fatto emergere tutta la verità.



La scoperta



La 48enne ha visto che dal suo conto corrente mancavano circa 4.000 euro che erano stati sottratti facendo vari prelievi. Non poteva credere a tutto questo, ma ha denunciato tutto per conoscere la verità. Le indagini della Polizia sono partite proprio dagli sportelli dei bancomat dove era stato prelevato il denaro. Una volta 100 euro, una volta 150 e così via. Le immagini di videosorveglianza degli istituti bancari hanno spiattellato la verità: era proprio il fidanzato che aveva prelevato le somme, immortalato dalle telecamere. Per la donna una brutta sorpresa. L’uomo in pratica si alzava la mattina presto, abbandonava il letto che condivideva con la donna, le prendeva il bancomat dalla borsa e andava a prelevare.



Tracce nascoste



Poi tornava e rimetteva tutto a posto, come se nulla fosse pronto a condividere la giornata con la compagna. Il giochino è riuscito per qualche tempo, ma poi l’estratto conto ha bloccato tutto. E ieri l’uomo era a processo per furto e indebito utilizzo di carte di credito. La donna si è costituita parte civile con l’avvocato Roberto Genesi pronto a chiedere 15 mila euro di danni materiali e anche morali. L’udienza è stata aggiornata.