PESARO Dante Alighieri, la ditta è arrivata a Soria. Dopo più di un anno di attesa, si parte. Giù le piante che interferiscono con le demolizioni. In via Gattoni è iniziato l'allestimento del cantiere per la demolizione e ricostruzione della scuola Dante Alighieri. Ieri mattina gli operatori della Gm Costruzioni di Fano erano sul posto e hanno iniziato a trasportare i materiali, per avviare le prime procedure, che saranno quelle legate alla demolizione. Intanto, sono stati abbattuti i primi alberi, nel recinto dell'istituto, che interferiscono con le operazioni successive. Una buona notizia, quella dell'avvio del cantiere, sul quale ci sono già stati ritardi considerevoli.

Il cronoprogramma

Le tappe degli ostacoli sono state diverse. Secondo il cronoprogramma originario, sarebbero dovuti iniziare tra novembre e dicembre 2022, con la scuola già al tempo libera dagli studenti. Poi ci sono stati una serie di problemi. Il progetto è stato dovuto adeguare più volte per cercare di mantenere il finanziamento ottenuto dentro i costi, vedi le materie prime. Affidato l'incarico professionale per integrazione di indagini e verifiche strutturali - consulenza geotecnica, mentre la gara per la direzione lavori era andata deserta. Poi la strada, dopo una lunga salita, si è fatta in discesa a partire dalla primavera di un anno fa. Dopo aver riavviato le pratiche per una procedura negoziata al fine di individuare il direttore dei lavori, l'incarico è stato affidato a maggio. L'impresa aggiudicataria dell'appalto aveva rinunciato, dopo alcuni problemi emersi, e gli uffici sono andati avanti nella graduatoria, arrivando alla terza classificata, Rti composto da Gm di Fano e Consorzio Artigiani Romagnolo di Rimini. Per rifare la Dante Alighieri, c'è un investimento di 6,5 milioni, di cui i due terzi coperti da un finanziamento regionale. L'attuale immobile scolastico di Soria verrà demolito e ricostruito nella parte relativa alle classi e altri spazi, eccetto per palestra e auditorium, già sottoposti a lavori di ristrutturazione. La nuova struttura di Soria si svilupperà su due livelli: il piano terra sul lato di via Gattoni, il secondo piano collocato nella parte di via Fedeli. I lavori, secondo i tempi indicati nell'appalto, dureranno due anni dall'avvio del cantiere. I ragazzi della scuola media Dante Alighieri sono stati trasferiti per il secondo anno consecutivo alla Pesaro Studi, da quest'anno insieme ai 250 ragazzi della scuola elementare Mascarucci. Tutti torneranno, dopo il cantiere di via Gattoni, nella nuova Dante Alighieri. Secondo il progetto, nel nuovo edificio troveranno spazio 21 aule per le lezioni degli studenti, 2 aule di musica, 2 biblioteche, un'aula di sostegno e due per i professori, gli spogliatoi della palestra e un locale per l'infermeria al secondo piano.

Il polo dell’infanzia

Completando il cerchio sui plessi di Soria, proseguono i lavori al polo per l'infanzia 0-6 anni di via Rigoni. Nel terreno lasciato libero dalla demolizione del vecchio asilo Skarabokkio, sono iniziati i lavori per le fondamenta che dovranno ospitare la nuova struttura. La fine dei lavori è prevista, come riportato nel cartello davanti alla scuola, per il 14 gennaio 2025. In realtà, considerata la modalità e materiali scelti per il polo dell'infanzia 0-6 anni, moduli in legno, che garantiscono di norma tempi più celeri nelle realizzazioni delle opere pubbliche, non è escluso che, se non ci saranno intoppi, il cronoprogramma possa essere anticipato, con la conclusione dei lavori confinata al 2024. L'operazione, per un importo di 3,7 milioni di euro del Pnrr, è stata appaltata all'impresa Tagliabracci Costruzioni.