Scontro sulla Statale ingolfata dai bagnanti: in quattro all'ospedale

PESARO - Incidente durante l’ora di rientro dal mare o dal lavoro a seconda dei casi. Intorno alle 18.30 due auto si sono scontrate in zona Sottomonte Ardizio lungo la Strada delle. A rimanere coinvolte una Fiat Panda con a bordo ben quattro persone e una Ford Cougar dove a viaggiare erano in due.Una delle due vetture si stava immettendo in strada da uno dei parcheggi situati tra la strada e la ferrovia probabilmente dopo un pomeriggio in spiaggia. Tuttavia nel fare manovra stava sopraggiungendo l’altra auto che da Fano andava in direzione Pesaro e si è verificato lo scontro. Un’auto dopo l’urto ha finito la sua corsa contro il guard rail. I due a bordo della Ford sono risultati praticamente incolumi mentre due ambulanze giunte sul posto hanno fatto salire e portato al pronto occorso dell’ospedale di Pesaro i quattro passeggeri e il conducente della Panda.