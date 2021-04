PESARO - Scontro tra quattro auto poco dopo le 10,30 lungo via Solferino nei pressi del campus scolastico con la strada che è stata immediatamente chiusa per consentire in velocità le operazioni di soccorso anche perchè una delle persone rimaste ferite è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto oltre al 118 anche la polizia stradale, quella municipale e i vigili del fuoco.

11:08

