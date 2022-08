Salvini all'Excelsior a Pesaro per presentare i candidati marchigiani

PESARO - Il leader della Lega Matteo Salvini è entrato all'Hotel Excelsior di Pesaro per la presentazione dei candidati marchigiani alle elezioni Politiche del 25 settembre e per aprire ufficialmente la campagna elettorale dalle Marche, scegliendo strategicamente la città rossiniana cuore pulsante del Partito democratico regionale. Fuori dall'albergo a 5 Stelle dove è in corso la conferenza stampa, una cinquantina di persone che ha atteso l'arrivo di Salvini. Il leader leghista si è palesato con un'ora di ritardo rispetto il tabellino di marcia, dando il via all'iniziativa quasi in concomitanza con quella di Giorgia Meloni (leader di Fratelli d'Italia), che ha scelto invece piazza Roma ad Ancona per aprire la campagna elettorale nazionale: «Eravamo insieme a Rimini», ha detto Salvini, per motivare il ritardo. «Questo evento è solo un assaggio della mia presenza nelle Marche - ha sottolineato -: il 2 settembre, per esempio, sarò a Senigallia».