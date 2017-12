Si rompe la conduttura dell'acquedotto: strada allagata e traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un tubo idrico si rompe in via Cimarosa, quartiere senz'acqua e traffico in tilt tra villa San Martino e Pantano. Una mattinata di passione per tanti automobilisti fermi nel traffico in via Ponchielli e dintorni.E per gli abitanti della zona rimasti a bocc'asciutta per diverse ore. Tutto questo, a causa di una ramificazione dell'acquedotto, che lungo via Cimarosa ha fatto crac la notte scorsa. Poco prima delle 13, ieri, quattro uomini di Marche Multiservizi erano ancora al lavoro. Via Cimarosa sbarrata su entrambi i lati con le transenne e nell'"area rossa" un tratto di strada aperto.