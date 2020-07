Rimessa di una casa in fiamme, la coltre di fumo impressiona la città

PESARO – Il fumo lo hanno visto in tanti anche a centinaia di metri di distanza. Un incendio è divampato poco prima di mezzogiorno all’interno della rimessa di una casa in via Poerio in zona Pantano. Ha preso fuoco il legname presente all’interno della struttura che ha generato una fitta coltre di fumo che era possibile vedere anche a centinaia di metri di distanza. L’incendio, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto in contemporanea al mercato cittadino del martedì presso il parcheggio San Decenzio. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha sedato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, i pescherecci pescano troppe vongole; scattano il sequestro e le multe da migliaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA