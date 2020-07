PESARO - I pescherecci pescano troppe vongole; scattano il sequestro e le multe da migliaia di euro. Il blitz è scattato questa mattina all’alba, i Militari della Guardia Costiera di Pesaro stavano monitorando da giorni l’attività di pesca delle vongolare e l’attività investigativa aveva fatto emergere che il prodotto pescato era di gran lunga superiore a quello previsto dalle norme in materia di pesca.

Ogni peschereccio, intento alla pesca delle vongole può sbarcarne un quantitativo massimo di 40 sacchi per un peso di circa 400 kg, ma il limite questa volta non è stato rispettato e sono scattati il sequestro di 200 kg di vongole, delle due draghe idrauliche impiegate per la pesca ed elevati due verbali amministrativi di 2.000 euro ciascuno a carico di due motopesca.

Le vongole sequestrate, una volta acquisito il parere tecnico del Veterinario verranno rigettate in mare.

