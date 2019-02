Ragazzina contesa: scoppia una maxi rissa tra 30 giovani al Campus

di Luigi Benelli

PESARO - Suona la campanella della chiusura delle lezioni e subito dopo scoppia la rissa. Una trentina i ragazzi coinvolti nella maxi zuffa scoppiata dopo le 13.30 nell’area scolastica di via Nanterre, e alla fine, tre dei focosi protagonisti della rissa, sono stati fermati dai carabinieri.Questa violenza generale sarebbe scattata per una ragazza contesa, insomma per motivi di gelosia. E’ l’ora di uscita davanti al Campus Scolastico, quando accade tutto. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’oggetto del contendere sarebbe stata una ragazza con un ex alle spalle e un nuovo amore appena sbocciato. Questo ex avrebbe voluto un confronto con l’attuale fidanzatino. Non è chiaro cosa volesse dirgli, ne se avesse intenzioni bellicose. Sta di fatto che il nuovo amore non ne voleva sapere nulla di quel colloquio e così, per dissuadere il rivale e si è presentato con alcuni amici all’appuntamento fissato nell’area del Campus. Ma gli amici dell’ex fidanzato non si sono fatti prendere di sorpresa e osservando la scena sono immediatamente arrivati a suo sostegno. Sguardi bellicosi, scambio di battute poi, una parola tira l’altra, finchè i toni si sono accesi. E dalle parole si è passati ai fatti. Spinte, calci, pugni lanciati e incassati dai due fronti. Un parapiglia tra una trentina di ragazzi che ha scatenato il caos nel piazzale.