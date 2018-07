Ragazza di 17 anni rischia â€‹di annegare Per salvarla in acqua bagnanti e bagnino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Paura questa mattina nel spiaggia libera di Sottomonte, nel tratto vicino alle concessioni bagni Tiki e Bikini Beach. Una ragazza di 17 anni si è trovata in difficoltà nei pressi degli scogli e ha rischiato seriamente di annegare. Grazie all’intervento di bagnanti e del bagnino del vicino stabilimento Bikini Beach, la ragazza è stata portata in salvo a riva. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, la ragazza è stata trasportata con urgenza per accertamenti al pronto soccorso del San Salvatore.