PESARO La minaccia delle sanzioni è stata un buon deterrente anche se non sufficiente a lasciare liberi tutti gli stalli interessati dal via alla seconda settimana di pulizia straordinaria della zona mare. Tanto che il carroattrezzi in viale Trento ha fatto più volte il giro della strada per portare via le auto. Il conteggio finale parla di 23 preavvisi di cui 17 rimozioni e 6 casi in cui i proprietari sono arrivati prima della rimozione. Rispetto alla settimana precedente meno intralci ai mezzi e agli operatori di Marche Multiservizi sono al lavoro per la pulizia di strade e caditoie.

Le immagini più ricorrenti, nella settimana passata, sono stati gli agenti di polizia municipale, sconsolati per la vista di decine e decine di auto parcheggiate nelle aree in cui il viale sarebbe dovuto essere libero, cercare di rintracciare i proprietari, anche suonando ai campanelli, per sollecitare lo spostamento dei mezzi. Così come l’operatore di Marche Multiservizi costretto con il soffiatore a cercare di spazzare via il maggior numero di foglie sotto le auto in sosta, ma in una situazione evidentemente complicata e che comunque non garantiva un risultato soddisfacente. A partire da ieri si è cambiato linea, con meno transigenza verso chi non rispetta le regole. Regole che sono definite nell’ordinanza numero 2104, che prevede divieti di sosta (con sanzioni e rimozione dei mezzi) nelle zone interessate dagli interventi e segnalati dai cartelli presenti alle intersezioni tra i viale compresi nel piano di pulizia straordinaria e le trasversali.

Rischio intasamenti tombini

Ieri è stata effettuata la pulizia contro il rischio intasamenti per foglie e rifiuti vari in vista delle piogge d’autunno, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli. Il messaggio sembra essere arrivato a destinazione. «Le persone sono state sicuramente più educate rispetto ai giorni scorsi - riferisce l’assessore alla Viabilità Enzo Belloni - La situazione è migliorata, anche se il carroattrezzi ha fatto diversi giri per rimuovere le auto in sosta vietata». Oggi pulizia in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; ogni mercoledì, in viale Trieste, nel tratto tra viale della Repubblica e largo Beato Carlo Liviero (l’ultima rotatoria, lato sud, del viale); ogni giovedì,in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutto viale Pagano; ogni venerdì, in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutta via Romagnosi. E sarà così fino al 31 dicembre, sempre nella fascia 12-18.