PESARO Striscioni di protesta per la variante di Largo Tre Martiri. Sono apparsi ieri sera fuori dalla sala della parrocchia di Soria dove si sono ritrovati gli abitanti per illustrare il documento di contrarietà alla variante di Largo Tre Martiri con le previsioni edificatorie e viarie nonostante le rassicurazioni che il Comune ha inviato, tra cui quella dello stop al cambio di viabilità. "No imbuto in via Agostini", "No decisione senza cittadini", è il contenuto dei due striscioni appesi a moì di lenzuola.

All'interno poco dopo le 21 è iniziata la riunione. Ha esordito Rosalia Cipolletta, presidente provinciale di Legambiente: «La variante lunedì tornerà in consiglio comunale. Nella prima seduta siamo stati in assise e siamo riusciti a farla sospendere. Lunedì torneremo in delegazione in Comune, almeno 15-20 persone, per capire che cosa vogliono fare, anche dopo le dichiarazioni che sono apparse sulla stampa dell'assessore all'Urbanistica Mila Della Dora. Lei dice di aver accolto le sollecitazioni dei residenti, sostenendo che non si farà la bretella e non si chiuderà via Caboto. Come riuscirà a fare una cosa del genere non lo sappiamo. Dobbiamo far arrivare all'Amministrazione comunale le nostre richieste per iscritto. Un documento ufficiale da inviare al protocollo del Comune nel quale alleghiamo le firme dei residenti di Soria. Siamo arrivati quasi a 1000 firme. Il documento verrà consegnato al sindaco, all'assessore all'urbanistica e al presidente del consiglio comunale».

Poi Cipolletta ha letto il documento che verrà portato in piazza del Popolo: «La chiusura dell'ultimo tratto di via Caboto e canalizzazione del traffico in via Agostini andrebbe a creare un imbuto, dando luogo a lunghe file di auto con il rischio che nelle ore di punta impedirebbero anche il passaggio dei mezzi di soccorso. Siamo contrari alla bretella. Riteniamo indispensabile la redazione di un progetto del traffico e nuova viabilità che tenga contro dei flussi di traffico della zona». Documento con diversi altri contenuti e richieste.