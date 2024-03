PESARO. Variante urbanistica di largo Tre Martiri, il Comune gioca la carta d'anticipo «per recepire il parere dei residenti di Soria» spiega l’assessore Mila Della Dora che annuncia che la viabilità non sarà cambiata: «Modificheremo la delibera per non toccare la circolazione, Lungofoglia Caboto non verrà chiuso». Questa sera intanto assemblea dei residenti per concludere la raccolta di firme e definire la proposta da portare in Comune per l'assise di lunedì prossimo. Ma l'assessore all'Urbanistica Mila Della Dora non ha dubbi: «La partita è chiusa».

Le polemiche

La partita è appunto quella della variante di Largo Tre Martiri, che si è giocata nelle ultime settimane su un terreno fatto di accese polemiche da parte degli abitanti di Soria e Baia Flaminia, di un consiglio comunale che ha messo in stand-by il documento, creando anche una divisione all'interno della maggioranza tra favorevoli e contrari nel Pd alla sospensiva. E di centinaia di firme raccolte tra i residenti, e non solo, con l'obiettivo di raggiungere e superare il migliaio di sottoscrizioni. Nodo principale del contendere, la viabilità. Per i residenti, il Lungofoglia Caboto non si tocca, non può essere chiuso, così come via Agostini non deve tornare a due sensi di marcia.

A questo proposito ieri un abitante, nel gruppo "Amici di Soria" ha fatto notare, con tanto di corredo fotografico, l'intenso traffico proprio su via Agostini intorno alle 8,30. Della Dora in assemblea la scorsa settimana aveva ribadito i punti della variante, e le rassicurazioni sul fatto che la viabilità dovrà essere decisa previo un confronto con il Quartiere. Niente da fare. Le parti sono rimaste distanti, con il comitato di Soria che ha proseguito nelle iniziative di contrasto alla variante. Ieri dal Comune è arrivata una novità, che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Della Dora, dopo essersi consultata con i tecnici, ha anticipato una proposta che presenterà nel prossimo consiglio comunale «oggetto della delibera urbanistica che consentirà la riqualificazione dell’area, in particolare con l’intervento anti-degrado sull’ex Suzuki, senza toccare la viabilità esistente». «La delibera - rimarca - è un’azione antidegrado su largo Tre Martiri e oggi aggiungiamo un impegno formale alle rassicurazioni già date ai cittadini di Soria durante la riunione che aveva convocato per coinvolgere il quartiere:«La bretella su via Agostini non si farà – dice - Confermo quanto già annunciato: la viabilità della zona resta tale e quale, con Lungofoglia Caboto a doppio senso di marcia. Non ci sarà alcuna variazione». In pratica, è presumibile dalle indicazioni dell'assessore, che in aula arriverà una modifica alla variante per non toccare sulla previsione urbanistica, l'area dove via Caboto fluisce a doppio senso di marcia.

«Non solo promesse – precisa Della Dora – ma fatti concreti che seguono la fase di ascolto e l’incontro pubblico convocato per recepire il parere dei soriani» che avevano chiesto un impegno per iscritto, e a cui «oggi rispondiamo con una proposta che sarà sottoposta all’emiciclo e che ci permette di chiudere il cerchio attorno a un progetto che partiva da un punto ben definito: valorizzare e riqualificare largo Tre Martiri. Per farlo, la delibera urbanistica “anti-degrado”, “per l’adozione di variante sostanziale al piano regolatore per la suddivisione del comparto unitario di Largo Tre Martiri”, sblocca uno stallo di 24 anni. L’area sarà ripartita in quattro lotti funzionali; lo “spacchettamento” - legittimamente richiesto dalle proprietà - permetterà la rigenerazione complessiva di uno degli ingressi strategici di Pesaro; ridurrà di 600mq il carico edificatorio dell’area; la metterà in sicurezza dal punto di vista idraulico attuando il Piano di mitigazione; renderà largo Tre Martiri più bello e funzionale».

Il confronto

Questa sera intanto è convocata l'assemblea dei residenti di Soria (alle ore 21 nella sede civica di piazza Europa a Baia Flaminia), «per condividere il documento con le nostre obiezioni e richieste - riporta il volantino - che insieme alle nostre firme della petizione presenteremo prima del prossimo consiglio comunale, così che debbano prendere in considerazione la volontà dei cittadini».