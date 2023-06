PESARO - Prende appuntamento per avere un massaggio con finale hot, ma l’incontro prende un’altra piega. E si trova indagato per violenza sessuale e lesioni. Il caso ieri è arrivato davanti al Gup e riguarda un pakistano di 28 anni che, stando al suo racconto, avrebbe telefonato a un centro massaggi cinese accordandosi per una prestazione sessuale per la cifra di 100 euro.

Il giovane effettivamente un anno fa era entrato in questo centro massaggi cinese che si trova a Pesaro e avrebbe preteso la prestazione. Ma la massaggiatrice, una cinese di 49 anni, non si è voluta spingere oltre. Le versioni qui sono diametralmente opposte. La donna sostiene che lui le avrebbe cercato di sfilarle i pantaloni con forza pronto all’atto sessuale. Ma lui nega questa versione e dice che ci sarebbe stato un battibecco. Con lui che avrebbe semplicemente preteso i soldi indietro. Un frangente concitato in cui il pakistano avrebbe anche spinto la donna e causato lesioni giudicate poi guaribili in sette giorni una volta arrivata in pronto soccorso. A dare manforte alla massaggiatrice sarebbero poi arrivati anche un uomo e un’altra donna. E anche loro sarebbero stati aggrediti. Circostanza che il pakistano invece nega dicendo di essere stato a sua volta cacciato in malo modo dopo una colluttazione. Fatto sta che la donna ha sporto denuncia e i carabinieri hanno compiuto accertamenti, ascoltando entrambe le parti. Oggi l’uomo è davanti al giudice con un’accusa molto grave, quella della violenza sessuale. Ed è in attesa di sapere se sarà rinviato a giudizio o meno. Il caso è stato aggiornato a settembre.