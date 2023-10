PESARO «Parco Miralfiore sempre più sicuro e aperto alla città e ai turisti» rimarca l’assessore al Verde urbano Enzo Belloni presentando il nuovo comitato di esperti ambientali. «Superiamo le polemiche e lavoriamo insieme, c’è posto per tutte le sensibilità», è l’invito di Rosy Cipolletta, presidente di Legambiente. «Questo è un parco di 23 ettari dove c’è spazio per tutti- rimarca Belloni - Negli ultimi anni è stato oggetto di polemica: come tutte le cose belle c’è sempre qualcuno che la vuole più bella e chi la vuole in un altro modo. Lavoriamo con Legambiente e insieme al professor Fabio Salbitano nel progetto del Parco della Salute, la priorità del Comune è la sicurezza, perchè questo luogo è vissuto se trasmette sicurezza, non come prima con gli episodi di microcriminalità che si verificavano con frequenza».

Il tassello



«Questo problema - prosegue - lo stiamo superando con grande disponibilità ed energia del questore e delle forze dell’ordine, ogni mese proviamo a mettere un tassello in più per la sua vivibilità. Insieme alle associazioni vogliamo renderlo ancora più appetibile, il Centro operativo ha fatto un gran lavoro nella zona dei laghetti e nel resto del parco. Ci siamo dotati di una guida ambientale per fare le passeggiate, il parco è bello, ci piace e dobbiamo farlo funzionare».



Cipolletta sottolinea di aver «accolto la richiesta del Comune per fare del Miralfiore un luogo sempre più frequentato. Per questo abbiamo proposto un progetto che preveda una nuova organizzazione del parco, un coinvolgimento pesaresi e in particolar modo dei giovani. Abbiamo preso contatti con le scuole Cecchi, Mengaroni e Genga, che parteciperanno al progetto, che però è aperto ad altre forze». Si è costituito un comitato formato da tre consulenti di Legambiente «professionisti che sanno progettare e leggere un parco»: Gabriele Filippini, Daniela Renzi, Olga Moskvina.

«Ma è un comitato aperto - ci tiene a evidenziare Cipolletta - gradiremmo coinvolgere tutte le forze interessate ad avere un parco come questo per utilizzarlo al meglio. Auspichiamo che altre organizzazioni ambientaliste vogliano partecipare a questo progetto per il Miralfiore. Vorremmo che ci fosse un collegamento tra il progetto e il verde urbano della città. La collaborazione è aperta a tutti, non abbiamo preclusioni di alcun genere. Se ci sono state polemiche nei mesi scorsi, penso che lavorando concretamente possiamo superarle. C’è bisogno di lavorare, di chiacchiere ne abbiamo fatte fin troppe».

Alla visita-presentazione al Miralfiore è poi arrivata anche l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti: «Questo parco nasce come luogo per passeggiare, con esigenze ludico-ricreative o per essere frequentato così com’è, ma in verità, e questo lo abbiamo evidenziato nella strategia Fever, il patrimonio naturale della città ha funzioni eco-sistemiche essenziali, anche per la salute. Questo è il Parco della Salute, dove le persone possono sentirsi rilassate, connettersi alla natura, all’ambiente, rigenerarsi, ed è il primo in Italia di questo tipo».