Arriva la polizia con i cani: ​fuggi fuggi nel triangolo dello spaccio

PESARO - Non si allenta la presa delle forze dell’ordine nei luoghi di degrado della città. Anche ieri sera un blitz della Polizia nella zona della stazione del treno, delle corriere, parco delle Rimembranze e cavalcaferrovia. La pioggia e il freddo hanno avuto un loro peso perché le persone in circolazione erano poche e dunque il bilancio parla di una ventina di stranieri controllati e identificati. Ad accompagnare la Polizia anche due unità cinofile, tra cui il cane Tar, tra i più bravi in circolazione per cercare stupefacenti. Ma ieri sera non ci sono stati episodi di ritrovamento di droghe o casi di spaccio. È stato comunque controllato un giovane ganese a cui non è stato riconosciuto lo stato di profugo. Risultando quindi clandestino sarà espulso. Ma le luci delle auto e i mezzi dei poliziotti sono stati notati da tanti cittadini che hanno apprezzato i controlli in una zona in cui arresti e denunce si susseguono. Venerdì scorso i carabinieri avevano notato un giovane tunisino, già noto per piccoli precedenti, aggirarsi con atteggiamento sospetto. Il giovane, avendo notato uno dei militari che gli si avvicinava, aveva tentato di disfarsi, gettandolo a terra, di un pacchetto che teneva nelle tasche, ma è stato prontamente bloccato da un secondo Carabiniere che nel frattempo lo aveva sorpreso alle spalle. Il pacchetto recuperato e sequestrato dai Carabinieri conteneva un piccolo “panetto” di hashish del peso di circa 50 grammi.