PESARO Una maxitavolata da 2024 persone, musica, condivisione, la partecipazione oltre ogni previsione di una comunità che si riunisce per celebrare uno dei suoi simboli identitari, la pesaresissima pizza Rossini: per la sera di mercoledì 6 settembre tutti gli ingredienti per una serata magica e indimenticabile sono già in tavola. Una premessa: inutile sperare in qualche ritardatario o indeciso, la kermesse è già sold out, tutti i tagliandi possibili sono già stati “bruciati”m o meglio prenotati. «Un successo oltre ogni previsione - sottolinea un gongolante sindaco Matteo Ricci -In sole due mattine sono stati distribuiti 2024 coupon: un segno importante che si riflette non tanto nel poter godere di una pizza gratis, ma nella volontà da parte dei cittadini pesaresi di partecipare a un momento importante per la comunità, una serata di festa e accoglienza che prepara alla grande festa di Pesaro 2024».



Il programma



La maxi tavolata, con i tavoli appositamente brandizzati disposti a formare un gigantesco 2024, si snoderà in viale della Repubblica, arrivando sino alla Sfera di Pomodoro: la pizza n1 verrà servita dinanzi all’Astra, mentre l’ultima pizza, la numero 2024, sarà destinata al sindaco che la gusterà in piazzale della Libertà.

«Ma abbiamo pensato anche a quanti non sono riusciti ad assicurarsi un posto alla tavolata - precisa il sindaco – alle 22 verrà offerto un brindisi a tutti coloro che si presenteranno: prevediamo un’affluenza di almeno 5000 persone». Il 2024 creato dalla maxitavolata sarà ben visibile dall’alto sin dal pomeriggio, ma si è pensato ad un tocco in più: prima del brindisi tutti i commensali saranno chiamati ad accendere la torcia del proprio cellulare, per disegnare un gigantesco 2024 luminoso, che fotografato dall’alto, sarà l’emblematica cartolina notturna di un evento destinato a lasciare il segno.

«Un’iniziativa speciale, frutto di un grande lavoro collettivo, che non è da considerare una festa di fine estate ma piuttosto un nuovo inizio, in un mese, quello di settembre, che a Pesaro riserva sempre sorprese e momenti indimenticabili - commenta il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini - e quest’anno sarà anche il mese in cui entreremo nel vivo di Pesaro 2024, cominciando a svelarne il programma: i festeggiamenti per la capitale italiana della cultura tra l’altro hanno creato l’occasione ideale per dare vita a questa maxitavolata, cui stavamo pensando da tempo».

«Abbiamo riscontrato grandissime disponibilità da parte dei ristoratori che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa - continua Francesca Frenquellucci, assessore all’Innovazione - sono circa 40 le pizzerie che si impegneranno a sfornare le 2024 pizze previste; inoltre per l’occasione verranno allestiti appositi punti di ristoro per le bevande».



L’organizzazione



L’appuntamento per i fortunati che sono riusciti ad ottenere i coupon è dalle 20: i posti saranno numerati. Ad occuparsi del servizio circa 40 volontari della Pro Loco di Candelara, mentre le pizze saranno trasportate da Urbico, che farà la spola dalle pizzerie coinvolte a viale della Repubblica. «Questa maxitavolata da record è l’iniziativa per l’edizione 2023 del Festival della Pizza Rossini - conclude Massimiliano Santini, ideatore dell’evento - una festa che ha il suo punto di forza nella duttilità e nella sua vocazione ad essere un simbolo di partecipazione di tutta la comunità: quest’anno riveste un significato ancora più importante, essendo vicini alla grande festa di Pesaro 2024».

Per un’iniziativa all’insegna della condivisione e del divertimento non poteva mancare l’intrattenimento musicale, affidato a PaleDj per la prima parte della serata; dalle 22.00 sarà la volta dei Babel col loro sound anni 70, per suggellare un nuovo, indimenticabile momento della lunga estate pesarese.