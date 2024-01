Pesaro, pioggia battente e corsi d'acqua monitorati: chiusi due sottopassi e viabilità rivoluzionata

PESARO La forte pioggia caduta nella mattinata di oggi (7 gennaio) a Pesaro ha spinto vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale a monitorare i punti più critici in corrispondenza dei tratti del torrente Genica e del fiume Foglia dove già in passato erano emerse le situazioni più difficili per i rischi legati alla tracimazione dei corsi d"acqua.

La viabilità

Al momento si è deciso di chiudere al transito delle auto i sottopassi di via Milano e di Loreto tenendoli sotto controllo.