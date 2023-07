Promosso all'esame per la patente: ora Marco Bezzecchi può guidare la moto

TAVULLIA - Nella classifica del Mondiale MotoGp è terzo, il sella alla sua Ducati del team Mooney Vr46, ma Marco Bezzecchi, pilota riminese 24 ma tavulliese d'adizione, fino a pochi giorni fa, la moto, almeno per strada, non la poteva guidare. Non aveva, infatti la patente.

Mancanza a cui ha posto rimedio nei giorni scorsi, tra un duello mozzafiatto con l'amico-rivale Pecco Bagnaia e l'altro, all'Autoscuola Bassani di Pesaro. Test coi birilli, prova di guida: tutto è andato dritto, esame passato. Pochi giorni dopo il podio di Assen, come avrebbe potuto andare altrimenti?