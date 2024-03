PESARO Sulla variante urbanistica di Soria ieri pomeriggio in consiglio comunale è intervenuto anche il sindaco Matteo Ricci. Ricci nel suo intervento ha detto che «è normale che quando ci sono delle cose che cambiano ci siano dei cittadini che protestano. Non è normale che l’opposizione, non avendo argomenti in campagna elettorale, si attacchi alla protesta di un comitato, legittimo e spontaneo. Oggi ho capito perché voi continuerete a stare all'opposizione - dice rivolgendosi ai consiglieri di minoranza - perché avete un approccio ai problemi che tende ad evidenziarli, ma non a risolverli».

Evidenziare e risolvere

«L’assessore Mila Della Dora - ha proseguito - è riuscita in un ambito dove, fino ad oggi, nessuno, compreso me, era mai riuscito: mettere d’accordo i privati e proprietari di quel comparto, ad accettare una variante condivisa riducendo la capacità edificatoria. Sembrava un rompicapo impossibile da risolvere, invece ha messo d’accordo tutti. Oggi sentirla difendere con determinazione un lavoro amministrativo fatto, dimostra quanto sia cresciuta e che non ha paura di perdere qualche preferenza a favore della risoluzione di un problema per la città. È questa la differenza tra governare o stare all’opposizione. Lei ci ha messo la faccia, ha ascoltato le preoccupazioni dei cittadini e ha risolto il problema. In questa azione sta il senso della responsabilità di chi, pur essendo a fine legislatura, prova a risolvere il problema e non a rinviarlo, come sta provando a fare l’opposizione: prima strumentalizzando le persone, poi provando a buttare la palla in tribuna. Noi non siamo abituati a buttare la palla in tribuna, ma a risolvere i problemi fino all’ultimo giorno». Ieri in consiglio comunale era presente anche il candidato sindaco del centrodestra Marco Lanzi.

Subito dopo fuori dal Comune, c'è stata un po' di tensione tra il sindaco Ricci e alcuni residenti, nata sul tema delle scuole di Soria, per poi ampliarsi alla questione della variante. Il comitato, per voce di Rosalia Cipolletta, residente e rappresentate di Legambiente ha riferito sotto i portici del Palazzo: «Non avevamo richiesto solo la viabilità, ma anche la troppa edificabilità, la zona verde, i vincoli. Cinque temi distinti e ben approfonditi in tre pagine e mezzo. Ne abbiamo ottenuto uno solo, Va bene ciò che hanno accolto, ci dispiace che si dica che abbiamo richiesto solo la viabilità. Vigileremo sulla situazione, Se il terzo passaggio della delibera in consiglio diventerà definitivo, faremo ricorso al Tar».