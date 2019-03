Notte di tempesta: alberi caduti e strade innevate nell'entroterra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Notte di tempesta, quella ieri, con forte vento, piogge e anche nevicate nell’entroterra. Una notte che ha reso necessari diversi interventi sulle strade della Provincia di Pesaro e Urbino.– Interventi durante la notte da parte del personale della Provincia e dei vigili del fuoco lungo la strada provinciale 32 “Pesaro – Mombaroccio”, la SP 144 “Molino – Valcella”, la SP 30 S.Angelo - Montelabbate (braccio Ginestreto) per piante cadute.– Debole nevicata nella zona alta del territorio (SP. 90 “Graticcioli”).– Dalle 5 del mattino neve nella zona alta del territorio. Nelle provinciali dei Comuni di Carpegna e Montecopiolo sono intervenuti dalla prima mattinata 4 mezzi sgombraneve.– Nevicate durante la notte nella parte alta del settore (zona Serravalle di Carda). Tutte le strade transitabili, ad eccezione di quella del Monte Petrano, per la quale si è in attesa delle evoluzioni meteo. Mezzi sgombraneve in azione lungo lungo la SP 28 “Pianditrebbio”. Caduta sassi lungo la SP 29 “Pietralunga”.– Su segnalazione della polizia provinciale, intervenuta squadra di cantonieri sulla strada provinciale 122 “Novilara – Fenile” per rimuovere una pianta che ha ostruito la sede stradale.