Nervi tesi fuori dai locali: ​i carabinieri costretti a intervenire per due risse

PESARO - Risse fuori dai locali, ma il gruppo si disperde in breve tempo. Due episodi distinti che hanno comunque reso necessario l’intervento dei carabinieri. Il primo caso all’esterno del locale Marrakech in viale Trieste. I carabinieri della stazione di Pesaro sono stati avvertiti da una chiamata d’allarme. Ma una volta arrivati sul posto non c’era traccia dei contendenti. Stando alle testimonianze pare che tre o quattro persone si siano beccate prima a parole, poi a fatti. Gli animi si sono surriscaldati e sono voltati spintoni e schiaffi. Ma proprio per evitare il peggio, la chiamata alle forze dell’ordine ha fatto disperdere il gruppo. A terra non c’era sangue o vetri di bottiglia. Poco dopo altro intervento, ma questa volta a Montecchio in piazza Europa. Anche in questo caso dei testimoni diretti hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto. Il gruppo di rivali era già disperso. Qualcuno ha alzato i toni e sono volate spinte, pugni e calci.