PESARO Negozi, uffici, magazzini, laboratori dell’Erap in affitto a un prezzo d’occasione, pari al 25% del valore di mercato, per i gruppi che fanno beneficenza, le associazioni di volontariato, culturali e sportive, le cooperative sociali, insomma tutti gli enti del Terzo settore che, non essendo aziende che mirano al profitto e neppure pubbliche amministrazioni, fanno della solidarietà il loro impegno.



Il suggerimento



C’è una proposta di legge che potrebbe trasformare tutto questo in realtà, tendendo la mano alle organizzazioni che non riescono ad avere una loro sede per le attività. Reggendosi sulle donazioni e poco altro ancora, per queste realtà i canoni di locazione del ”mattone” pesarese e del territorio sono inavvicinabili. L’ha presentata in aula a marzo, questa nuova regolamentazione per l’affitto agevolato ai volontari, il presidente del consiglio regionale Andrea Biancani del Pd. Il testo è stato quindi approvato in commissione all’unanimità a luglio e per il 19 settembre iscritto in aula. «Ma la maggioranza, inspiegabilmente, ha chiesto il rinvio dell’atto per approfondimenti - rende noto assai polemico Biancani -, non ho capito quali aspetti ci siano ancora da spiegare. Ho appena presentato quindi la domanda affinché la proposta di legge venga iscritta nella seduta del prossimo consiglio, martedì 17 ottobre, per il voto finale che mi auguro coinvolga positivamente tutti i gruppi. La Regione sta perdendo tempo prezioso, perché si tratta di un problema sociale molto sentito dal volontariato locale. Non penso sia più opportuno rimandare l’approvazione di un testo già condiviso e atteso da diverse realtà del territorio, pronte a ridare vita a spazi vuoti, inutilizzati e all’abbandono». In provincia sono 67 i locali non residenziali di proprietà dell’Ente regionale dell’abitazione pubblica, di cui 38 a Pesaro. Di questi, 24 risultano inutilizzati e pertanto disponibili per le associazioni, 11 a Pesaro. Senza una legge l’Erap può affittare questi spazi soltanto a prezzo di mercato, perché manca un regolamento che deroghi dall’obbligo del massimo guadagno per il principio della redditività dei beni pubblici e definisca l’ammontare del canone agevolato per le associazioni del Terzo settore, essendoci un vantaggio sociale per la collettività.

La deroga



Deroga già applicata agli immobili di proprietà diretta della Regione. Biancani ha proposto un prezzo molto vantaggioso, il 25% del canone previsto dall’Osservatorio del mercato immobiliare, e sarebbero molti i volontari interessati, sia a Pesaro sia in provincia. «In questo modo si favorisce l’utilizzo sociale dei beni pubblici con un doppio vantaggio - mette in evidenza il consigliere -, andare incontro alle difficoltà economiche delle associazioni e salvare dal degrado locali dismessi e sottoutilizzati. Ovviamente mi riferisco agli immobili dell’Erap a uso non abitativo, quindi non perderemo nessuna casa popolare, ma si potrà dare una destinazione socioculturale a negozi, magazzini e uffici attualmente vuoti perché poco appetibili sul mercato privato». La proposta sottoscritta dal gruppo Pd.