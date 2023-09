PESARO Il colpo di coda della stagione balneare è un dramma che si è consumato ieri nel primo pomeriggio con un bagnante annegato nel tratto di spiaggia all’altezza di Bagni 34, nella zona di Levante. A perdere la vita è stato un turista che da qualche giorno era in vacanza a Pesaro. E’ successo intorno alle 14.30. Lo stabilimento è quello di Bagni Gino, vicino alla foce del Genica.



Bandiera rossa



In questi giorni di settembre gli stabilimenti sono ancora aperti ma al mare c’è poca gente, vuoi perchè molti pesaresi sono tornati al lavoro vuoi anche perchè a inizio settimana c’era stato un vento piuttosto fastidioso che ha lasciato come residui un mare ancora mosso e increspato di onde. Ieri c’era così bandiera rossa che invita alla prudenza. Il turista, un polacco di 71 anni, ieri a quell’ora si trovava in acqua, non lontano dalla riva. E’ stato il bagnino ad accorgersi che qualcosa non andava e che l’uomo si trovava in difficoltà. Non è chiaro che cosa possa essere successo, ma il bagnante in acqua stava annaspando e non riusciva a tornare a riva e rischiava di affogare. Il bagnino non ha perso tempo e immediatamente è scattata la catena dei soccorsi. E’ stata allertata l’ambulanza e anche la Capitaneria di porto. Nel frattempo il bagnino aveva raggiunto il turista portandolo fino a riva dove erano sopraggiunti anche i sanitari del 118, ma per il 71enne polacco, nonostante i tentativi di rianimarlo non ha ripreso conoscenza ed è morto.