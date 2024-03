Scontro tra un'auto e una moto, paura sulla Montellabatese: chiuso un tratto di strada e code chilometriche

PESARO - Un incidente stradale che ha portato a chiudere un tratto della Montelabbatese è successo poco prima delle 18 a Pesaro, nel tratto all’altezza tra Villa Fastiggi e Villa Ceccolini. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto con più pattuglie un’auto e una moto si sono scontrate. Sul posto anche l’ambulanza del 118 per prestare i soccorsi. Lievemente ferita una donna, trasportata in ospedale in stato di choc, mentre è più grave il motocilista portato a Torrette in eliambulanza.

Per poter condurre le operazioni di soccorso e liberare i mezzi dalla sede stradale la polizia locale ha dovuto chiudere il tratto interessato il che sta provocando code chilometriche sulla trafficatissima Montelabbatese. L’incidente è successo all’ora di punta in concomitanza con l’uscita dalle aziende dei dipendenti. La viabilità è stata dirottata su strade alternative ma la circolazione procede con estrema lentezza.