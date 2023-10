PESARO La moglie chiede la separazione e lui pubblica le foto di quando lei lavorava in un night. Ieri il caso davanti al gup. Accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni è un 46enne. L’uomo, in preda alla gelosia, si sarebbe recato continuamente al bar dove lavorava la donna, 38enne anni dell’Est. Secondo l’accusa lui voleva parlare della separazione, ma di fronte al suo rifiuto ha iniziato a controllarla, appostandosi all’esterno del locale e inviando messaggi. Poi le minacce di screditarla per il suo passato.

Tra le accuse anche quella di averle scagliato addosso la fede nuziale davanti a tutti, in preda ai fumi dell’alcol, minacciando di morte i presenti. Una separazione conflittuale fino al punto di non ritorno. Prima le minacce di dar fuoco al locale dove lavorava lei. Poi l’accusa di aver pubblicato sul proprio profilo Facebook le foto di lei quando lavorava in un night club. Con tanto di frasi allusive: «E’ tornata, da provare».

L’avrebbe anche strattonata con violenza e tentato di speronarla con l’auto. Di qui l’accusa, oltre che di maltrattamenti in famiglia, anche di lesioni. L’uomo è difeso dall’avvocato Angelo Gencarelli che è pronto a smontare le accuse. La donna invece è intenzionata a costituirsi parte civile. L’udienza è stata aggiornata.