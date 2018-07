Tuoni, fulmini e poi anche la grandine: chicchi enormi s'abbattono sulla città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Un violento temporale, peraltro annunciato dalle previsioni, si è appena abbattuto sulla città di Pesaro, condito da una violenta grandinata.Dalle nubi nere prima tuoni, fulmini e poi la pioggia, tanta, una vera bomba d’acqua. Poi, dopo qualche minuto, anche una violenta grandinata, con chicchi anche di una certa dimensione, come noci, olive o anche più grandi.Fuggi fuggi in centro storico, ma la grandinata ha colpito anche in periferia ed in particolare nella zona dell’autostrada, dove qualche automobilista si è anche rifugiato sotto i cavalcavia. Violenta grandinata segnalata anche nella zona tra Gabicce, Gradara e Tavullia. Segnalati alcuni vetri di abitazioni rotti dalla grandinata. Allagamenti nella zona della Torraccia, in particolare nelle vicinanze dell'IperRossini.