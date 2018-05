La lite tra profughi sul bus finisce a coltellate: un ferito e due denunciati

di Luigi Benelli

PESARO Un litigio finito a coltellate. Due richiedenti asilo denunciati e fermati prima che le lame potessero fare molto male. È successo tutto nella tarda serata di sabato. Una notte movimentata, in cui i due si sono inseguiti e colpiti.La lite è esplosa inizialmente sotto il cavalca ferrovia nei pressi della stazione. Non sono chiari i motivi, ma il diverbio tra due cittadini del Gambia, giovani, sotto i 30 anni, potrebbe essere legato all’utilizzo o allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’alterco comunque è rapidamente degenerato finchè uno dei due ha estratto un coltello e ferito lievemente l’altro alla spalla. Poi è scappato.Ma la lite non è finita qua perché i due si sono nuovamente incontrati, questa volta per caso, su un autobus di linea che transitava in piazzale delle corriere e il focolaio si è riacceso nuovamente. Una volta sul mezzo sono bastate poche parole e lo scontro si è riacceso ma questa volta entrambi hanno estratto un coltello e si sono attaccati cercando di colpirsi a vicenda.