PESARO - Stazione del treno, nuova sala d'aspetto e bagni pubblici pronti e fruibili prima dell'estate. Restyling della biglietteria al via in autunno. Il rumore del trapano in diversi momenti della mattinata, si fa intenso, rendendo in alcuni casi difficili anche le conversazioni tra i pendolari in attesa del treno, oppure tra chi, al bar, chiede un caffè o un cappuccino. Ma è un rumore giustificato, tutti lo sanno, o almeno chi frequenta la stazione del treno con costanza e gli addetti ai lavori. E lo tollerano senza particolari problemi, perchè quel rumore porterà ad avere uno scalo ferroviario rinnovato e adeguato sotto i profili della sostenibilità, estetica e modernità.

I ponteggi

Dopo aver impacchettato tutte le facciate esterne della stazione, con i ponteggi e i teli di copertura, che mostrano nella parte centrale un'ampia grafica che richiama la Capitale della Cultura, ora le ditte appaltatrici per conto di Reti Ferroviarie Italiane si stanno concentrando sugli spazi interni. Ieri mattina un gruppo di operai lavorava in un locale che avrà una destinazione commerciale. Uno di loro ha riferito che entro poche settimane, massimo un mese, verranno aperti i nuovi bagni pubblici della stazione. Si attende l'arrivo dei materiali per completare l'intervento, richiesti prima di Natale, ma che hanno subito qualche ritardo, un po' come tutte le forniture e attrezzature collegate ai lavori pubblici in questo periodo. Ma il cronoprogramma resta in linea, come riferisce la ditta, in quanto è prevista una sequenza di opere con aperture work in progress, mano a mano che si arriva al completamento dei vari spazi.

In questo senso, la fase successiva sarà la consegna della nuova sala d'aspetto. L'obiettivo della ditta è quello di rendere fruibile dal pubblico prima dell'estate, in modo che i turisti in arrivo a Pesaro, stimando anche flussi in aumento nell'anno della Capitale della Cultura, e i pendolari, possano utilizzare il nuovo servizio.

Work in progress

Diverso il discorso per la biglietteria. I tempi tecnici per rinnovarla prima dell'estate non ci sono e per questo si è già deciso che i lavori verranno effettuati in autunno, così da evitare un cantiere aperto, e i problemi collegati, nel principale passaggio interno della stazione nei mesi estivi e di maggior movimento anche per il trasporto su ferro. I lavori per la riqualificazione della Stazione di Pesaro sono iniziati a settembre. Un restyling dal costo complessivo di circa 16 milioni di euro, 8 milioni di investimento Rfi e circa 8 del Comune di Pesaro. I principali interventi dell’area stazione riguardano complessivamente la riqualificazione del fabbricato di stazione, con la modernizzazione degli spazi dedicati al servizio viaggiatori (atrio di ingresso, aree di attesa e spazi comuni), il restyling delle pensiline e del sottopasso ferroviario, la realizzazione di un nuovo fabbricato di accesso sul fronte sud. Lo spazio esterno sarà interessato da una riorganizzazione e ridistribuzione dei servizi e dei percorsi di accessibilità, pedonale, ciclabile e veicolare, per migliorare le condizioni di vivibilità, sicurezza ed integrazione modale, incentivando gli spostamenti sul territorio con mezzi pubblici e di mobilità attiva, anche in chiave di sostenibilità ambientale. L’iniziativa si inserisce nel piano di trasformazione delle stazioni ferroviarie in hub intermodali e poli di servizi, più integrate nell’ecosistema urbano e capaci di influire positivamente sulla riqualificazione dei territori.

La progettazione

L’intervento del Comune riguarderà la progettazione e realizzazione della viabilità di accesso alla stazione ferroviaria e dei due parcheggi, la riqualificazione del sottopasso dei Cappuccini e del Cavalcaferrovia De Sabbata (che sono in corso e verso l'ultimazione) e la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale, anche in questo caso con i lavori in itinere. Come da protocollo firmato a maggio 2021, gli interventi di Rfi sono su fabbricato dei viaggiatori, il nuovo ingresso sud e la piazza di fronte alla stazione. Lo scopo del progetto è quello di incrementare la qualità urbana dell’area. La stazione verrà ripensate nel duplice ruolo di nodo primario di accesso al sistema di mobilità collettiva e centralità delle funzioni urbane. Un progetto di rinnovo e restyling che ha ottenuto la certificazione di sostenibilità Envision.