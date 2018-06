Il ladro tatuato e il complice hanno anche strappato la bicicletta ad una bimba

di Luigi Benelli

PESARO - Non si sono fermati neppure di fronte a una bambina. Volevano rubarle la bicicletta e non hanno avuto remore o pentimenti. Due scorribande in una sola giornata. Loro sono tre ragazzi di 24 e 25 anni, rumeni, che erano già stati protagonisti alla gelateria di Juri Fazi e che sono stati presi grazie alla segnalazione su Facebook. Ma non contenti hanno continuato a compiere furti sul territorio. Una banda di predoni arrivati da Rimini e che nonostante la giovane età sono pieni di precedenti penali per furti e reati contro il patrimonio. Denunciati per furto e rapina, sono a piede libero, per loro solo un foglio di via. Quando le volanti della Polizia li hanno portati in Questura per accertamenti è emerso che oltre al furto all’interno del locale questi tre avevano rubato una bicicletta ad una bambina. Poi il padre della ragazzina li aveva inseguiti ed è andato a fare denuncia riprendendosi la bici. E i responsabili erano proprio loro.